Глава ФАС назвал тарифную политику Беглова революционной для всей России

Беглов отметил, что такая политики позволяет сэкономить значительные средства. Фото: https://riafan.ru
Беглов отметил, что такая политики позволяет сэкономить значительные средства. Фото: https://riafan.ru

Он также отметил, что другим регионам стоит брать пример с петербургской стратегии.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев встретился с главой Петербурга Александром Бегловым. Артемьев высоко оценил деятельность Беглова в рамках снижения и заморозки тарифов ЖКХ. Об этом сообщает Смольный.

Глава ФАС отметил, что Петербург сейчас показывает уникальный пример для всех регионов. Уникальный случай, когда компании экономят ресурсы и экономят на собственных издержках, заверил глава Федеральной антимонопольной службы.

В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что политика правительства Северной столицы в отношении тарифов ЖКХ позволяет сэкономить значительные средства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Александр Беглов инспектирует Курортный район Петербурга.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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