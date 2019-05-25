Сборная России повоюет с Чехией за бронзу ЧМ

Сборная России по хоккею. Фото: vk.com/ska
Сборная России по хоккею. Фото: vk.com/ska

Обе команды проиграли своим соперникам в полуфинале чемпионата мира.

О том, что сборная России сыграет со сборной Чехии стало известно сегодня, 25 мая. Дело в том, что встреча чехов с канадцами завершилась со счетом 1:5 в пользу сборной Канады, а игра россиян с финнами закончилась победой сборной Финляндии. Теперь нашим хоккеистам и чехам предстоит выяснить, кто из них больше достоин бронзы на чемпионате мира, который проходит в Словакии.

Матч состоится уже завтра, 26 мая, в Братиславе. Команды выйдут на лед в 16:45.

Напоминаем, что Быков, бывший главный тренер команды, заявил, что финны во время матча с Россией прыгнули выше головы. Он считает, что сборная заслужила победу.

«У нашей команды сегодня, к сожалению, мало что получалось — не хватило движения, решений»,

— убежден специалист, передает ТАСС.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла Финляндии (0:1) и повоюет за бронзу на ЧМ – 2019.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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