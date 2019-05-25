«Золотая пальмовая ветвь» досталась фильму «Паразиты»

Фильм снял южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо.

Об этом стало известно 25 мая. Результаты сообщили в рамках Каннского кинофестиваля. Победителя награждала актриса Катрин Денев. Лучшим фильмом признали «Паразиты», в котором рассказывается о бедной семье, которая устраивается на работу к богачам. Лента интересна тем, что начинается как комедия, а в итоге оказывается настоящей драмой.

Гран-при Каннского фестиваля получил фильм «Атлантика» – первая работа режиссера Мати Диоп, передают РИА Новости. К слову, никогда до этого фильмы чернокожей женщины не допускались к участию в фестивале.

Лучшими режиссерами стали Жан-Пьера и Люка Дарденн, которые сняли «Молодой Ахмед».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что фильм русского режиссера получил приз на Каннском фестивале. Работа 27-летнего Балагова была представлена в конкурсе авторского кино «Особый взгляд». Фильм «Дылда» получил награду за лучшую режиссерскую работу.