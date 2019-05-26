Беглов записал видеопоздравление для петербуржцев

Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора Санкт-Петербурга поздравил всех с Днем города.

Ролик опубликовали сегодня, 26 мая. Врио губернатора Александр Беглов поздравил петербуржцев с 316-летием города, а также отметил, что именно люди являются главным богатством Санкт-Петербурга.

Глава города отметил, что необходимо вспомнить в этот день основателя Северной столицы – Петра Первого, который хотел сделать его центром европейского континента.

В своем видео Беглов перечислил наиболее значимые события в истории Санкт-Петербурга – самым важным он считает подвиг ленинградцев в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас Северная столицы, заключил врио губернатора, это один из самых красивых городов мира, в котором творческие и креативные люди, делающие его лучше.

Ранее в Gazeta.SPb мы рассказывали о программе мероприятий на День города в Санкт-Петербурге. Некоторые из них уже состоялись 25 мая – парад ретро-транспорта, парад такс и парад аквабайкеров.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
беглов день города
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иван Охлобыстин рассказал о любимых местах в Петербурге
Беглов записал видеопоздравление для петербуржцев
Шнуров пойдет на «Голос», если его позовут
С места ДТП в Колпино увезли двух пострадавших женщин
Зеленский принял участие в «Лиги смеха»
Эксперты назвали топ вещей, которые должен знать каждый автолюбитель
Во Франции установили мировой рекорд – испекли 2217 блинов на одной сковороде
В России дешевеет красная икра