Беглов записал видеопоздравление для петербуржцев

Врио губернатора Санкт-Петербурга поздравил всех с Днем города.

Ролик опубликовали сегодня, 26 мая. Врио губернатора Александр Беглов поздравил петербуржцев с 316-летием города, а также отметил, что именно люди являются главным богатством Санкт-Петербурга.

Глава города отметил, что необходимо вспомнить в этот день основателя Северной столицы – Петра Первого, который хотел сделать его центром европейского континента.

В своем видео Беглов перечислил наиболее значимые события в истории Санкт-Петербурга – самым важным он считает подвиг ленинградцев в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас Северная столицы, заключил врио губернатора, это один из самых красивых городов мира, в котором творческие и креативные люди, делающие его лучше.

Ранее в Gazeta.SPb мы рассказывали о программе мероприятий на День города в Санкт-Петербурге. Некоторые из них уже состоялись 25 мая – парад ретро-транспорта, парад такс и парад аквабайкеров.