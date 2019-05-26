Беглов попросил поддержки у подписчиков «ВКонтакте»

Алекснадр Беглов. Фото: Александр Беглов/ ВКонтакте
Алекснадр Беглов. Фото: Александр Беглов/ ВКонтакте

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей официальной странице «ВКонтакте» прокомментировал участие в выборах.

Он отметил, что при содействии его команды был проведен анализ всех сложных точек и разработан план развития города.

Также Беглов завил о любви к Санкт-Петербургу, которая объединяет всех его жителей: «Нужно отдать городу долг, сдать что-то важное для него».

Глава города написал, что при поддержке горожан, он обещает сделать Санкт-Петербург самым передовым городом как в России, так и в Европе.

Вчера, 25 мая, Александр Беглов официально заявил о намерении принять участие в предстящих выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на встрече с жителями Курортного района Беглов заявил: буду участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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