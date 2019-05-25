На встрече с жителями Курортного района Беглов: буду участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга во время встречи с местными жителями рассказал о своих желании и готовности принять участие в выборах губернатора.

Александр Беглов заявил о том, что пойдет на выборы губернатора Петербурга, он рассказал об этом в администрации города Сестрорецка.

Временно исполняющий обязанности спросил у местного населения, обеспечат ли они ему на выборах поддержку, на это он получил дружный утвердительный ответ и шквал аплодисментов. Беглов ответил общественности, что принимает их предложение.

Также врио губернатора Петербурга дал слово работать на благо города и осуществлять все задуманные планы.

«Мы разработали с командой план, как развивать город. Поэтому я сделаю все, чтобы проекты на бумаге стали реальными делами. Мы – команда города», – оставил комментарий Беглов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что глава ФАС назвал тарифную политику Беглова революционной для всей России.