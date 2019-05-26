Троллейбус 37 будет работы сегодня ночью

В связи с празднованием Дня города в Санкт-Петербурге предстоящей ночью, с 26 на 27 мая, троллейбус, следующий по маршруту №37, будет работать в ночное время.

Сегодня Санкт-Петербург отмечает свой 316-й день рождения, в связи с чем работа некоторого общественного транспорта изменена.

Троллейбус маршрута №37 следует от конечной станции «Станция метро «Проспект Ветеранов» по проспекту Ветеранов до конечной станции «Улица Пионерстроя» в ночное время суток на 27 мая.

В период с полуночи до шести часов утра троллейбус будет ходить с интервалом движения в 30 минут, сообщили Gazeta.SPb в СПб ГУП «Горэлектротранс».

После завершения ночного движения троллейбус маршрута №37 продолжит работать в штатном режиме по привычному расписанию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что международный фестиваль «Музыкальный Олимп» стартует в Петербурге.