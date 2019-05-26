Частный дом в Курортном районе тушили два часа

Устанавливаются причины пожара. Фото: pixabay.com
Устанавливаются причины пожара. Фото: pixabay.com

В воскресенье утром, 26 мая, произошло возгорание частного дачного дома 22 по улице Новгородской в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Пожар расходился на территории 7 на 20 метров двухэтажного рубленного дачного дома. Огонь преимущественно захватил перекрытия на площади в 15 квадратных метров, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в шесть часов утра. На место происшествия оперативно прибыли две единицы спецтехники и бригада в девять человек личного состава. Огонь тушили на протяжении двух часов. В 8:09 пожар был полностью ликвидирован.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Причина возгорания также остается неизвестна.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в сообщении о ложном минировании.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
ГУ МЧС России по Петербургу курортный район пожар
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