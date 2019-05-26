В Петербурге задержан подозреваемый в лжеминировании

Сотрудниками полиции был задержан мужчина, который сообщил о минировании в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Вчера, 25 мая, около семи часов вечера в службу «112» позвонил неизвестный гражданин с сообщением о минировании в Курортном районе Петербурга. Однако мужчина не уточнил точное место. Информация была заведомо ложной, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудникам полиции удалось оперативно установить геолокацию звонившего. В результате действий сотрудников правоохранительных органов в городе Сестрорецке был задержан 40-летний мужчина.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Подозреваемый задержан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти иномарку нашли еще до заявления о пропаже.