Пенсионерка заживо сгорела в квартире в Автово

В Петербурге 85-летняя пенсионерка не смогла выбраться из квартиры, охваченной огнем. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Маршала Говорова в субботу, 25 мая.

По данным «Фонтанки», возгорание произошло на кухне в двухкомнатной квартире. Огонь охватил площадь 4 квадратных метра, однако самостоятельно из горящего здания женщина выбраться не смогла – она задохнулась угарным газом.

На месте происшествия проводят проверку сотрудники полиции и МЧС.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что частный дом в Курортном районе тушили два часа. Сообщение о пожаре поступило в шесть часов утра. На место происшествия оперативно прибыли две единицы спецтехники и бригада в девять человек личного состава. Огонь тушили на протяжении двух часов. В 8:09 пожар был полностью ликвидирован.