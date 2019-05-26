В Петербурге провели марафон «Бегущая невеста»

Фото: Марафон
Фото: Марафон "Бегущая невеста" в vk.com

Внезапный дождь не смог остановить 50 девушек, которые пробежали «стометровку» в свадебных платьях.

Благотворительный марафон «Бегущая невеста» состоялся в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Цель мероприятия напомнить женщинам и привлечь их внимание к проблеме онкозаболеваний.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что парад барабанщиков в Петербурге попал в Книгу рекордов Гиннесса. Тысяча триста барабанщиков сыграли самое массовое крещендо в мире.

Это установило жюри во главе с прибывшим из Лондона представителем книги рекордов Гиннесса Правином Пателем.

Предыдущий рекорд в книге принадлежал бразильцам, которые в марте 2019 года также сыграли массовое крещендо. В Бразилии в акции приняли участие 104 человека.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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