В Петербурге провели марафон «Бегущая невеста»

Внезапный дождь не смог остановить 50 девушек, которые пробежали «стометровку» в свадебных платьях.

Благотворительный марафон «Бегущая невеста» состоялся в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Цель мероприятия напомнить женщинам и привлечь их внимание к проблеме онкозаболеваний.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что парад барабанщиков в Петербурге попал в Книгу рекордов Гиннесса. Тысяча триста барабанщиков сыграли самое массовое крещендо в мире.

Это установило жюри во главе с прибывшим из Лондона представителем книги рекордов Гиннесса Правином Пателем.

Предыдущий рекорд в книге принадлежал бразильцам, которые в марте 2019 года также сыграли массовое крещендо. В Бразилии в акции приняли участие 104 человека.