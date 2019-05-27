На севере ЗСД временно перекроют одну полосу

На северном участке Западного скоростного диаметра Северной столицы до начала июня закроют одну полосу движения. Об этом Gazeta.SPb сообщили в ООО «Магистраль Северной столицы».

В период с 27 по 31 мая на перекрытой полосе будут проводиться работ по переоборудованию пункта оплаты. Речь идет о пятой полосе пропускного пункта основного хода Северного участка ЗСД после заезда с КАД в южном направлении.

С 6:00, 31 мая, полоса снова будет открыта, но только при оплате через транспондер. В компании «Магистраль Северной столицы» считают, что ускоренная оплата через транспондер будет способствовать увеличению пропускной способности магистрали.

Транспондер – это электронное устройство, закрепляемое на лобовом стекле автомобиля, которое обеспечивает автоматическую оплату проезда без участия водителя и кассира.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге прошел вечерний пробег велосипедистов по ЗСД.