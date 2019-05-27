Стоимость проекта высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург озвучат в августе

Фото: РЖД
Фото: РЖД

В конце лета 2019 года станет известна стоимость проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

По его словам, первые наброски (ВСМ Москва — Санкт-Петербург) можно будет увидеть уже в августе.

«Нам станет известна приблизительная трассировка и приблизительная цена», — отметил министр, при этом добавив, что по проекту готовится предварительное технико-экономическое обоснование.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин одобрил начало проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что высокоскоростная магистраль или ВСМ свяжет столицу России и Северную столицу “межрегиональным метро”. Расстояние в более чем 700 км на высокоскоростном поезде можно будет преодолеть за два часа.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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