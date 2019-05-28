В Киришах начали строительство причала для круизных теплоходов

Фото: lenobl.ru
Фото: lenobl.ru

Причал построят на середине нового речного туристического маршрута от Петербурга до Великого Новгорода, который будет пролегать через Невскую Дубровку, крепость Орешек и Старую Ладогу. Об этом Gazeta.SPb сообщили в правительстве Ленобласти.

Пристань будет иметь размеры около 70-ти метров и принимать как большие теплоходы вместимостью до 300 человек, так и прогулочные катера.

Окончание строительства объекта намечено на август 2019 года.

Инвестором «причального проекта» выступает ООО «Конт», куратором — управление по транспорту Ленобласти.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что власти Ленобласти намерены выделить под строительство продолжения петербургского метрополитена 100 га земли в Кудрово. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко по итогам совещания с заместителем главы правительства РФ Максимом Акимовым.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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