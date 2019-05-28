Вучич приказал привести армию Сербии в боеготовность

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ, согласно которому Вооруженные силы страны и спецназ МВД должны быть приведены в боевую готовность.

Данное решение было принято в связи с тем, что косовская полиция задержала 13 человек из Сербии на севере Косово и Метохии, сообщает издание «Известия».

Представитель Бюро правительства Сербии по Косово и Метохии Марко Джурич оповестил представителей Евросоюза о произошедшем, передает местный телеканал РТС.

Известно, что около 7 часов утра по московскому времени сегодня, 28 мая, спецназ МВД самопровозглашенной Республики Косово проникли на территорию муниципалитетов Сербии и произвели арест 13 сербов, в связи с подозрением в причастности к организованный преступности и убийстве полицейского, случившегося в 2011 году.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Вучич признал, что Сербия потеряла контроль над Косово.