Специалисты рассказали, в каких районах Петербурга больше всего дорожает «первичка»

Лидером по росту цен стал Приморский район.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Эксперты аналитического отдела ГК Active отметили, что в Приморском районе Санкт-Петербурга увеличилось количество нового жилья, которое с каждым днем только дорожает. За последние несколько месяцев рост составил четыре процента.

Застройщики также активно возводят дома в Московском и Выборгском районах. Цены здесь примерно такие же, как в Приморском районе. Реже всего компании обращают внимание на Кировский район – там расположено всего три процента от всех новых домов.

Специалисты отметили, что в остальных районах города цены тоже растут в среднем на три процента, так что один квадратный метр стоит сейчас 116,6 тысяч рублей. Все это происходит из-за инфляционных ожиданий покупателей.

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