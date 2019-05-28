Петродворцовый район Петербурга будет застроен жильем для очередников

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко поручил комитету по строительству разобраться с вопросом строительства жилья для очередников в Петродворцовом районе.

Линченко заявил об этом на совещании по вопросу увеличения объемов ввода жилья и наращиванию темпов жилищного строительства для обеспечения нужд города.

В настоящий момент комитет по строительству в рамках регионального проекта «Жилье» думает над тем, как задействовать участки земли в Петродворцовом районе общей площадью 79,96 га в целях постройки жилых помещений.

В проекте выделен 21 участок для строительства многоквартирных жилых домов общей площадью более 300 тыс. кв.м. В Жилищном комитете Северной столицы заявили, что такой объем жилья покрывает годовую потребность Петербурга.

Сообщается, что на данном участке также планируют построить две школы, которые вместят по 825 детей каждая. На территории должны появиться три детских садика, художественная и музыкальная школы, медучреждения для детей и поликлиника для взрослых, рассчитанная на 600 посещений.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге хотели отремонтировать школу в Калининском районе на 1,8 млн рублей незаконно.