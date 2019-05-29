Общественная палата предложила ввести ”отцовский капитал”

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Размер "отцовского" будет сопоставим с "материнским". Фото: pixabay.com

Дополнительная форма поддержки не будет исключать получение “материнского капитала”

В России могут ввести “отцовский капитал” — за третьего ребенка Общественная палата предложила выдавать субсидию, передает газета “Известия” 29 мая.

Субсидия станет дополнительной формой поддержки семей и не будет исключать выплату “материнского капитала”. Предполагается, что их размеры будут сопоставимы — сейчас материнский капитал составляет 453 тысячи рублей. Ребенок должен быть третьим в семьей, а родители должны официально состоять в браке.

Пенсионный Фонд РФ потратил на материнский капитал более 312 млрд рублей в 2017 году. Фактически, мужчина сейчас имеет право получить “материнский капитал”, если является единственным родителем/усыновителем, поддерживающем ребенка.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге изменят понятие малообеспеченной семьи.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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