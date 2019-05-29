Депутаты МО Морские ворота опоздали с декларацией о доходах

Информация о доходах и расходах некоторых депутатов вообще не присутствовала на сайте.

Депутаты МО Морские ворота опоздали с подачей сведений о доходах, сообщили Gazeta.sPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 29 мая.

Сотрудники прокуратуры Кировского района Петербурга изучили данные о доходах депутатов на официальном сайте, где орган местного самоуправления должен размещать по закону. Выяснилось, что сведений не хватает: информация представлена только по семи депутатам из 10.

Кроме этого депутаты просрочили подачу сведений: информация должна была появиться не позже 19 апреля, так как “декларационная кампания” закончилась 1 апреля. Этого сделано не было. Прокуратура потребовала от МО прекратить нарушать закон, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Кронштадте прокуратура нашла нарушения прав инвалидов.