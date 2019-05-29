Аэропорт Пулково на 50% перевел стоки из Новой в канализацию

Мера является временной, чтобы экологические службы могли исследовать реку.

Аэропорт Пулково наполовину перевел сточные воды из канала “Новый” в систему канализации “Водоканала”, передают Gazeta.SPb в воздушной гавани Санкт-Петербурга 29 мая.

Управляющая компания аэропорта стремится снять эконагрузку на реку Новую — на это уйдет около 220 млн рублей. К примеру, на аэродромах начали использовать пылесосы для сбора жидкости, защищающей самолеты от обледенения. Эксперты изучили дренажную систему, ввели контроль за качеством стоков.

Работы идут с опережением в 2 недели. К 31 июля стоки полностью переведут в канализацию. В аэропорту при этом уточнили, что мера является временной: инспекторы экологических служб Санкт-Петербурга изучат в этот период реку Новую и определят причину загрязнения. В “Пулково” уверяют, что они не единственные, кто использует реку: у Пулковских высот расположена свалка, а сбрасывать в реку отходы могут и другие предприятия.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в “Пулково” не согласны с фактом загрязнения Новой.