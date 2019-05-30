В Петербурге установят мемориальную доску журналисту Геннадию Селезневу

Фото: spbu.ru
Фото: spbu.ru

Мемориальную табличку Геннадию Селезневу планируют разместить на фасаде Ректорского флигеля Санкт-Петербургского государственного университета.

Отмечается, что это первая за всю историю вуза табличка, которая посвящена учившемуся в стенах университета журналисту. Геннадий Селезнев окончил СПбГУ в 1974 году.

За время своей профессиональной журналистской деятельности Селезнев успел поучаствовать в работе многих изданий, в их числе «Смена», «Правда», «Комсомольская правда» и «Учительская газета».

Установить мемориальную доску планируют в декабре 2019 года, приурочив событие к 100-летию газеты «Смена». Сейчас проект проходит согласование в КГИОП.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что при реставрации Дома Ботсада пострадала мемориальная доска академику Владимиру Комарову, которая раскололась на две части. Это уже второй значительный недочет реставрационных работ.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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