Музейный маршрут ретротрамвая в Петербурге начнёт работу с 1 июня

1 июня в Северной столице музейный маршрут ретротрамвая откроет свой восьмой сезон. Впервые ретротрамваи провезли туристов по достопримечательностям города в октябре 2012 года.

В этом году музейный маршрут делает большой круг, захватывая основные достопримечательности: Ленинградский зоопарк, Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора», Цирк на Фонтанке, Михайловский замок, Марсово поле. И конечно, трамваи едут по великолепным петербургским мостам: их на маршруте шесть – Тучков, Сампсониевский, Литейный, Белинского, 1-й Садовый и Троицкий.

Каждые выходные ретротрамваи будут делать по два рейса, выходя из музейного депо на Васильевском острове в 11:30 и 14:00.

Жители и гости города смогут наслаждаться прогулками на ретротрамвае до закрытия сезона, которое запланировано на 27 октября.

Стоимость билета для взрослых составит 200 рублей. Дети в возрасте до 7 лет смогут прокатиться на транспорте бесплатно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что трамвайную линию для «Чижика» достроят к осени 2019 года.