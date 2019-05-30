Петербуржец продает за 100 тыс. деревянное панно по мотивам «Игры престолов»

На сайте «Юлы» мастер выложил произведение искусства из дерева, на котором изображена Дайенерис Таргариен из «Игры престолов»с одним из своих драконов.

Житель Петербурга решил продать на «Юле» панно из массива дерева, где изображены одни из главных героев киноэпопеи. Сообщение о продаже появилось в сети 7 мая.

Продавец надеется отдать панно за 100 тыс. рублей. Сообщается, что декоративный объект выполнен из цельного массива ореха и прошел обработку маслом и воском. Отмечается, что арт-объект изготавливался мастером около двух месяцев.

Также описание продающегося шедевра говорит о том, что изделие до сих пор сохранило аромат дерева, а его обработка была экологичной. Продавец сообщает о возможности отправить панно в любую точку РФ.

Если внимательно изучить профиль продавца панно «Игры престолов» на «Юле», то можно найти еще свыше 30 объявлений от его имени. Среди них множество изделий из дерева: узорчатые шкатулки, большие часы и нарды.

Отметим, данный лот не самый интересный за последнее время. Недавно житель Северной столицы хотел продать оставшиеся после пожара части собора Нотр-Дама.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фанаты сериала «Игра престолов» массово отписываются от телеканала HBO.