В Ленобласти вводят дифференциацию выплат на рождение детей

В ходе заседания правительства региона в рамках национального проекта «Демография» губернатор Александр Дрозденко поручил ускорить внесение соответствующих изменений в законодательство. Выплата на рождение первого ребенка будет составлять 30 тысяч рублей, на второго — 40 тысяч, 50 тысяч рублей — на третьего и последующих.

Также глава региона поручил обеспечить снижение родительской платы за частные детсады и выплату компенсаций родителям, чьи дети не попали в дошкольные учреждения, а также предусмотреть освобождение многодетных семей от налоговых выплат на участки до 12 соток и сокращение ипотечных платежей.

В рамках нацпроекта «Демография» в Ленинградской области до 2024 года на финансовую поддержку семей будет направлено 10,7 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд рублей — средства федерального бюджета.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Ленобласть увлеклась ипотекой: спрос вырос сразу на 13,5%.