«Россия» запустила из Пулково прямые рейсы в Геленджик

С 28 мая авиакомпания «Россия» открыла регулярные рейсы из Петербурга в Геленджик. Полеты будут осуществляться до 12 сентября 2019 года. Об этом сообщает ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Рейсы из Пулково будут осуществляться на комфортабельных лайнерах Airbus A320 шесть дней в неделю.

В компании отмечают, что прямого авиасообщения между Петербургом и Геленджиком не было с 2017 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Пулково в День защиты детей приедет цирк и будут угощать мороженым. Сообщается, что торжество состоится 1 июня в 13.00 в зале прилета на первом этаже централизованного терминала Пулково.

На протяжении полутора часов маленьких гостей воздушной гавани будут угощать разными видами мороженого, даже со вкусом жвачки.

Также талисман аэропорта — кот МасКот, будет раздавать юным путешественникам фирменные сувениры.