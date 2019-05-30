Закрытие СКК «Петербургский» отложили до конца 2019 года

Правительство Петербурга приняло решение отложить закрытие СКК «Петербургский» до 2020 года. При этом в Смольном подчеркнули, что комплекс лишится финансовой поддержки из городского бюджета.

Как сообщает Рiter.tv, правительство города порекомендовало СКК приступать к поиску мероприятий на этот год. Решение о ликвидации спортивно-концертного комплекса было принято еще в марте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что градозащитники просят признать СКК “Петербургский” объектом культурного наследия. В случае, если спортивный комплекс признают памятником, то снос здания окажется под запретом.

Документ Всероссийского общества охраны памятников и городской Союз архитекторов к администрации Петербурга разместили в социальной сети “ВКонтакте”, в группе ВООПИиК.