Петербургские суды рассматривают дела после облавы на мигрантов

Самое большое количество дел уже рассмотрено Невским и Фрунзенским районными судами.

В четверг, 30 мая, районные суды Санкт-Петербурга рассматривают дела о правонарушениях, которые связаны с нелегальным въездом и проживанием на территории Российский Федерации уроженцев Таджикистана и Узбекистана. Мигранты были задержаны в результате массовых рейдов сотрудников полиции, прошедших за два предыдущих дня.

На данный момент Невский районный суд рассматривает 80 подобных дел и все были возвращены для устранениям нарушений, Фрунзенский суд занимается 54 делами, Смольнинский — 35, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Также сообщается, что Ленинский суд рассматривает 13 дел, Колпинский — 7, при возвращенных 23, Красногвардейский — три дела, вернули два, Петроградский — 2 и Калининский — 1 дело.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что четырех аниматоров в царских костюмах задержали на Биржевой площади.