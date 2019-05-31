Россия и Куба подписали меморандум о сотрудничестве в области онкологии

Меморандум о сотрудничестве России и Кубы в области здравоохранения, в частности онкологии, был заключен в пятницу, 31 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Под документом свои подписи поставили заместитель кубинского министра здравоохранения Марсия Кобас Руис и генеральный директор «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» Минздрава РФ Андрей Каприн.

Москва и Гавана намерены совместно развивать научное и клиническое сотрудничество в области борьбы с онкологическими заболеваниями, реализовывать совместные программы, которые направленны на развитие передовых технологий лечения онкологических пациентов.

Также российские и кубинские ученые – онкологи проведут ряд совместных исследований.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что фармацевты обеспокоены недоступностью лекарств для россиян. Один из экспертов считает, что для решения проблемы нужно уйти от льгот.