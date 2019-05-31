Россия и Куба подписали меморандум о сотрудничестве в области онкологии

Россия и Куба проведут ряд совместных исследований. Фото: Рixabay
Россия и Куба проведут ряд совместных исследований. Фото: Рixabay

Меморандум о сотрудничестве России и Кубы в области здравоохранения, в частности онкологии, был заключен в пятницу, 31 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Под документом свои подписи поставили заместитель кубинского министра здравоохранения Марсия Кобас Руис и генеральный директор «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» Минздрава РФ Андрей Каприн.

Москва и Гавана намерены совместно развивать научное и клиническое сотрудничество в области борьбы с онкологическими заболеваниями, реализовывать совместные программы, которые направленны на развитие передовых технологий лечения онкологических пациентов.

Также российские и кубинские ученые – онкологи проведут ряд совместных исследований.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что фармацевты обеспокоены недоступностью лекарств для россиян. Один из экспертов считает, что для решения проблемы нужно уйти от льгот.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
куба онкология россия сотрудничество
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Митрофаниевское кладбище постепенно избавляется от арендаторов
Станция «Горьковская» не будет работать на Ураза-байрам
Чем занять ребенка летом в Петербурге
Губернатора Петербурга выберут в Единый день голосования
Беглов посетил освящение храма Новодевичьего монастыря
Россия и Куба подписали меморандум о сотрудничестве в области онкологии
Роскосмос набирает новых космонавтов
Ректор Петербургского горного университета признан самым богатым среди коллег