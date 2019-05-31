В Петербурге стартовал XII Международный петровский конгресс

Международный петровский конгресс «Образ Петра Великого в мировой культуре» начался в Санкт-Петербурге. В мероприятии примут участие более 80 докладчиков из России, а также представители из США, Мексики, Эквадора и других стран.

Сообщается, что на международном конгрессе будут обсуждаться вопросы сохранения образа императора Петра I в мировой истории и культуре. Известно, что событие будет проходить в Северной столице два дня — 31 мая и 1 июня.

Также известно, что XII Международный петровский конгресс посвящен деятельности Петра Гранина – писателя, публициста, связавшего свои жизнь и творчество с деятельностью государя.

Организаторы международного мероприятия отобрали со всей России 80 участников, которые выступят со своими докладами. Люди соберутся со всех уголков Российской Федерации – Екатеринбург, Ростов-на Дону, Казань, Москва и так далее. Также гости приедут и из зарубежья. На конгрессе будут присутствовать представители таких стран, как: Австрия, Венгрия, Германия, Италия, Мексика, США, Франция, Эквадор и других.

Отметим, что в первый день лета на международном конгрессе будут продемонстрированы печатные издания, отражающие эпоху Петра Великого.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Комитет по культуре может перенести фестиваль StandUp на Рубинштейна в другое место.