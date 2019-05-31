Оператор круизного туризма презентовал в Петербурге новый лайнер

Costa Cruises представила в Санкт-Петербурге свой новый флагман Costa Smeralda. Презентация лайнера для профессионалов туриндустрии прошла в гостинице «Англетер». Представители Costa рассказали о стратегии компании для российского рынка в 2019 – 2021 гг. и о достижениях Costa Cruises на международном круизном рынке.

Российский рынок – один из главных приоритетов для Costa Cruises, и в последние три года количество бронирований круизов туристами из России стабильно растет, рассказал менеджер по развитию бизнеса в России Costa Cruises Екатерина Илюшина.

Costa Smeralda – первый в мире круизный лайнер на ПСГ (природном сжиженном газе), самом экологически чистом топливе в настоящий момент. Лайнер назван в честь Изумрудного Побережья, жемчужины Сардинии. Его палубы носят имена известных мест Италии от Палермо до Триеста. В распоряжении 6500 пассажиров 22 палубы, 2612 кают, 28 из которых – люксы, 106 кают с террасой, более 1500 кают с балконом, 11 ресторанов разных концепций.

Маршрут лайнера проложен по западной части Средиземноморья, излюбленному направлению российских путешественников — через Савону, Марсель, Барселону, Пальму-де-Майорку, Чивитавеккью (Рим) и Специю. В инаугурационный круиз Costa Smeralda отправится 4 ноября.

Итальянская круизная компания Costa Cruises в прошлом году отпраздновала свое 70-летие. Costa сегодня — это 140 маршрутов, 250 направлений, остановки в 60 портах, 16 кораблей, 19 тысяч сотрудников.