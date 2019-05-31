На Литейном проспекте выселили книжный магазин

“Книжный центр” задолжал за аренду больше 7 млн и договор с ним расторгли.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили объект культурного наследия на Литейном проспекте. Нежилые помещения занимали книжные магазины, сообщили в ККИ 31 мая.

В апреле сотрудники заметили, что помещения в доме 51, литера А занимали магазины без законных на то прав. Сам дом является памятником культурного наследия “Дом Шереметева”. Раньше организация “Библиотечный коллектор ”Книжный центр” снимала эти помещения, но затем договор с ней расторгли. Ее долг перед Санкт-Петербурга за аренду превышает 7 млн рублей.

Поскольку на требования ККИ освободить помещение до 26 апреля никто не отреагировал, сотрудники комитета Петербурга приехали и выселили книжные магазины самостоятельно. В ККИ не уточнили, какая судьба ожидает книги.

Ранее Gazeta.SPB сообщила, что на Балканской площади разогнали ярмарку.