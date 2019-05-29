На Балканской площади разогнали ярмарку

В ККИ обратилась Администрация Фрунзенского района. Фото: ККИ
В ККИ обратилась Администрация Фрунзенского района. Фото: ККИ

Инспекторы ККИ свернули 18 торговых палаток и забрали свыше 1,5 тысяч единиц товара.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга пресекли деятельность мини-ярмарки, сообщили Gazeta.SPb в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 29 мая.

Администрация Фрунзенского района Петербурга обратилась в ККИ с вопросом о законности ярмарки на Балканской площади. Инспекторы ККИ провели рейд и очистили участок от несанкционированной торговли.

Фото: ККИ

На ярмарке продавали одежду, белье, обувь, овощи и фрукты. ККИ забрал 18 торговых палаток и свыше 1,5 тысяч единиц товара. В ККИ подчеркнули, что эффективность работы сильно выросла после того, как им разрешили отбирать товар. При этом в комитете Петербурга подчеркнули, что ориентируются на обращения граждан Санкт-Петербурга.

Фото: ККИ

Ранее Gazeta.SPb рассказала о рейде на Апраксин двор Санкт-Петербурга.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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