На Балканской площади разогнали ярмарку

Инспекторы ККИ свернули 18 торговых палаток и забрали свыше 1,5 тысяч единиц товара.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга пресекли деятельность мини-ярмарки, сообщили Gazeta.SPb в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 29 мая.

Администрация Фрунзенского района Петербурга обратилась в ККИ с вопросом о законности ярмарки на Балканской площади. Инспекторы ККИ провели рейд и очистили участок от несанкционированной торговли.

На ярмарке продавали одежду, белье, обувь, овощи и фрукты. ККИ забрал 18 торговых палаток и свыше 1,5 тысяч единиц товара. В ККИ подчеркнули, что эффективность работы сильно выросла после того, как им разрешили отбирать товар. При этом в комитете Петербурга подчеркнули, что ориентируются на обращения граждан Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о рейде на Апраксин двор Санкт-Петербурга.