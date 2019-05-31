Более 300 петербургских крыш спасут от протечек силой «холодного чердака»

Этот способ полностью защищает от протечек, считают в Фонде капитального ремонта. Единственное: если крыша потекла прямо во время ремонта, то жильцы вправе требовать компенсацию у подрядчиков.

В 2019 году Фонд капитального ремонта заменит кровли по 493 адресам – подрядчики организации начали работы с 1 апреля, рассказали Gazeta.SPb в Фонде капитального ремонта в Санкт-Петербурге. Больше всего обновленных кровель появится Кировском (54 дома), Московском (52) и Центральном (58) районах.

Из 493 кровель 311 – это кровли домов старого фонда, они скатные стальные. Их будут ремонтировать по особенной технологии, которая используется с 2016 года – «холодный чердак». В процессе, рассказали в Фонде капитального ремонта, будут устроены щелевые продухи как в карнизной, так и в коньковой частях. «Это позволяет обеспечить циркуляцию воздуха на чердаке и разницу температур не более 4-5 градусов. Таким образом, снег, скопившийся на кровлях, не тает, сосульки не образуются», – объяснили в Фонде капитального ремонта.

С 2016 по 2018, по данным Фонда капительного ремонта, по технологии «холодный чердак» в Петербурге отремонтировали 1003 кровли.

С 2017 года в ремонте появилось новшество – Жилищный комитет поручил использовать мембранную пленку. Её устанавливают под кровельным железом для защиты от протечек. «Это недорогая технология, позволяющая не допускать попадание влаги на чердак и как следствие в квартиры. Мембрану оставляют и после капитального ремонта. Таким образом, даже если в процессе эксплуатации кровельное железо повреждено, мембрана не даст осадкам попасть в помещения», – рассказали в Фонде капитального ремонта

«После капитального ремонта протечек не случается, – отметила представитель Фонда капитального ремонта в Санкт-Петербурге Тамара Панченко.– Подрядные организации выполняют свою работу качественно». Это вызвано ответственностью подрядчика перед многими заинтересованными — и собственником жилого помещения, и управляющей компанией, и Фондом капитального ремонта, и городскими комитетами, рассказали в организации.

И всё же, отметили в Фонде капитального ремонта, если подрядчик допускает протечки во время ремонта, то он сам несет отвечает за ущерб имуществу. Если жителей заливает во время ремонта на кровле, то задача стоит в том, чтобы составить акт обследования залитого помещения и решить вопрос с компенсацией. А пока подрядчик не урегулирует спор с собственниками, Фонд капитального ремонта не примет его работы и соответственно не оплатит их.

Остальные же 182 кровли не относятся к домам старого фонда. Это «хрущевки» – их крыши плоские и ремонтируются по другой технологии – наплавного покрытия, пояснила Тамара Панченко.

По данным сервиса ГосЖКХ на 2019 год, жилой фонд Петербурга составляет более 6996 домов, в которых зарегистрировано более 1 336 966 человек.

Дырявые крыши стали одним из символов минувшей зимы 2018-2019 годов. Она в Северной столице выдалась аномально снежной и, конечно, жалоб на протекшие крыши от жителей поступало очень часто – и в управляющие компании, и в администрации, и в СМИ — протечки постоянно обсуждали в соцсетях. Часто жители предполагали, что причина не в старых крышах, а именно в некачественном их ремонте и в нежелании что-то с этим делать. Так, в феврале как минимум три дня заливало чердак и квартиру в доме №10 по улице Марата, а жильцы домов №56-58 по этой же улице жаловались на то, что их и вовсе заливает из-за дырявой крыши больше 11 дней. Но что квартиры – этой зимой талая вода добралась и до фондов Русского музея. Тогда некоторые отмечали, что к ремонту кровли музея отнеслись беззаботно – это и стало причиной протечки.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как в домах Петербурга проходит ремонт труб отопления. Главная сложность в том, что некоторые петербуржцы скептически относятся к рабочим и поэтому не пускают их в квартиры. А подрядчики из-за этого в свою очередь не сдают план – отсюда страдает и качество ремонта.