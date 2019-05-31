Пресс-секретарь Беглова расскажет о работе Смольного в Telegram

Раньше журналистка вела на канале 78 передачу
Раньше журналистка вела на канале 78 передачу "Барышня, Смольный!" Фото: скриншот видео

Инна Карпушина хочет вести видео-блог под названием “Барышня в Смольном”.

Инна Карпушина, пресс-секретарь врио губернатора Александра Беглова создала telegram-канал “Барышня в Смольном” и выложила на нем первое видео 31 мая. Карпушина собирается рассказывать жителям Санкт-Петербурга о работе правительства в формате видеоблога.

В первом выпуске Карпушина показала свой кабинет: по ее словам, он мало чем отличается от кабинетов вице-губернаторов. На своем рабочем столе она “засветила” томик стихов Бродского, чем, вероятно, гордится.

Пресс-секретарь рассказала, снимать можно далеко не во всех уголках Смольного — в том числе и ей — но пообещала, что покажет подписчикам интересные места и действующих лиц. Карпушина издалека показала кабинет начальника — к нему можно попасть через длинный коридор с металлоискателем посередине.

Карпушина пришла на работу в Смольный с канала “78”, где вела передачу “Барышня, Смольный!”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов объявил начале кадрового конкурса.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
telegram беглов видеоблог карпушина пресс-секретарь смольный
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов выделит 1,5 млн рублей на профилактику нелегальной миграции в Петербурге
Более 300 петербургских крыш спасут от протечек силой «холодного чердака»
Пресс-секретарь Беглова расскажет о работе Смольного в Telegram
Петербург в 23 раза компьютерно-грамотнее Ленобласти
Аналитики оценили авторынок Петербурга: продажи в 2019 году увеличились на ...
У Экспофорума специалисты ОМОНа уничтожили боеприпас времен войны
Робособака смогла утащить самолет
Из Пулково открывают прямые рейсы в Измир