Пресс-секретарь Беглова расскажет о работе Смольного в Telegram

Инна Карпушина хочет вести видео-блог под названием “Барышня в Смольном”.

Инна Карпушина, пресс-секретарь врио губернатора Александра Беглова создала telegram-канал “Барышня в Смольном” и выложила на нем первое видео 31 мая. Карпушина собирается рассказывать жителям Санкт-Петербурга о работе правительства в формате видеоблога.

В первом выпуске Карпушина показала свой кабинет: по ее словам, он мало чем отличается от кабинетов вице-губернаторов. На своем рабочем столе она “засветила” томик стихов Бродского, чем, вероятно, гордится.

Пресс-секретарь рассказала, снимать можно далеко не во всех уголках Смольного — в том числе и ей — но пообещала, что покажет подписчикам интересные места и действующих лиц. Карпушина издалека показала кабинет начальника — к нему можно попасть через длинный коридор с металлоискателем посередине.

Карпушина пришла на работу в Смольный с канала “78”, где вела передачу “Барышня, Смольный!”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов объявил начале кадрового конкурса.