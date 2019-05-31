Смольный закупит 21 новый трамвай

Они будут низкопольными, чтобы все категории горожан могли в него попасть без труда.

Об этом стало известно сегодня, 31 мая. На покупку трамваев выделят дополнительные деньги, которыми распорядится фонд ГУП «Горэлектротранс». Соответствующий документ уже подписал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. При этом не уточняется, в какую сумму обойдется новый общественный транспорт.

В Смольном надеются, что благодаря трамваям увеличат пассажиропоток, а также смогут разгрузить улицы города. Власти также готовы уделить большое внимание качеству обслуживания в общественном транспорте. Беглов хочет, чтобы трамваи стали доступнее для всех петербуржцев и гостей города – низкопольные хороши тем, что в них можно зайти в коляске и с маленьким ребенком.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют закупить уборочную технику на 3 млрд рублей. На все средства будут приобретены 471 единиц снегоуборочной техники.