Смольный ищет подрядчика на предпроект второго участка кольцевой линии метро за 104 млн рублей

В Петербурге КРТИ ищут компанию, которая смогла бы осуществить разработку предпроектных документов кольцевой линии от «Лесной-2» до «Ладожской-2».

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры города на Неве сообщают, что максимальная цена контракта за выполнение данных работ составит 104 млн рублей. В ведомстве хотят, чтобы выбранный подрядчик разработал несколько вариантов.

Техзадание на данном проекте предполагает, что победитель конкурса должен предоставить комитету как минимум два варианта трассировки линии метро.

Отметим, что участок, о котором идет речь имеет протяженность 9,4 километра. Там планируется открыть пять станций метрополитена. Подрядчика для выполнения предпроектной документации определят уже этим летом — 8 июля. А вот предоставить результаты выполненных работ компании нужно будет до 18 мая 2020 года.

Известно, что прокладывание второго участка кольцевой линии метро обойдется Санкт-Петербургу в примерно 85,4 млрд рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Горизбирком сообщил: самовыдвиженцы на выборах губернатора Петербурга должны собрать более 70 тыс. подписей.