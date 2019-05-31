Петербуржцы спасут исторические парадные от разрушения

В ходе акции люди отмыли парадные и привели их в порядок. Фото: КГИОП

В ходе акции люди отмыли парадные и привели их в порядок. Фото: КГИОП

В городе объявили акцию, в которой может принять участие любой желающий.

В рамках акции уже отмыли и починили парадные сразу в нескольких домах — Дома Елисеева на улице Ломоносова, Дома Берштейна на 2-й Советской улице, а также в Доходном доме Путиловой на Большом проспекте Петроградской стороны. Петербуржцы вооружились тряпками, чтобы помыть лестницы, убрать со стен объявления, а также собрать весь мусор и выбросить его.

Уточняется, что к мероприятию привлекли не только волонтеров, но также начинающих реставраторов, которым дали попрактиковаться. Им позволили убрать старую краску с деревянных элементов и покрасить их заново, говорится в сообщении Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что КГИОП через суд добился ремонта здания института на Большой Морской. Если решение суда не будет исполняться и дальше, то институт имени Н. И. Вавилова будет вынужден каждый месяц оплачивать штрафные санкции по 10 тысяч рублей.