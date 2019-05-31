Беглов рассказал о важнейших событиях недели

Врио губернатора подвел итоги на своей странице во «Вконтакте».

Запись была опубликована сегодня вечером, 31 мая. Глава Санкт-Петербурга отметил, что будет сдержан рост тарифов для горожан в летний период. Этого удалось добиться после инвентаризации работы «Водоканала», после которой выяснилось, что за последние три года организация переплатила полтора миллиарда рублей.

Беглов также рассказал, что пенсионеры и льготники пользуются бесплатными проездами в электричках – за месяц их совершили около миллиона.

Также глава города отметил, что совсем скоро в Смольном добьются того, чтобы в администрации работало 35% людей моложе 35 лет.

«Город нуждается в новых молодых кадрах. Я знаю, не все чиновники с этим согласны»,

— написал Беглов.

В конце врио губернатора напомнил, что в Санкт-Петербурге приступили к реализации проектов по благоустройству.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов хочет, чтобы станции Фрунзенского радиуса благоустроили к середине июля.