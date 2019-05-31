Беглов хочет, чтобы станции Фрунзенского радиуса благоустроили к середине июля

На данный момент многие из них до сих пор не завершены.

Об этом стало известно сегодня, 31 мая. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов отправился на место стройки, чтобы понять, как обстоят дела на объектах. Рабочие «Метростроя» рассказали ему, что сейчас возводятся временные сооружения и строительные заборы. Также с территорий вывозят мусор, начиная постепенно приводить ее в порядок. Политик напомнил, что все работы по благоустройству должны быть завершены к середине июля 2019 года.

Во время встречи выяснилось, что отделочные работы на станции «Проспект Славы» завершен почти на сто процентов. Сейчас туда доставили панно «Афганистан», его установят в вестибюле номер один.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов объяснил, почему «Метрострой» снова задерживает Фрунзенский радиус. Также он заверил, что потребовал у подрядчика, чтобы все станции заработали к осени.