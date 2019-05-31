В Лермонтовском переулке установили новое освещение

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Работы там завершили раньше оговоренного срока.

Об этом стало известно сегодня, 31 мая. Новостью с Gazeta.SPb поделился комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

В сообщении указано, что с работами справились досрочно. Теперь Лермонтовский переулок освещают 27 новых светильников. Некоторые из них установили для того, чтобы стало светлее на перекрестках и пешеходных переходах.

Напоминаем, что раньше в переулке стояло старое светотехническое оборудование, крепящееся к сети электроснабжения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что освещение во Всеволожске обновят и починят до конца года. Власти уже запустили конкурс, на которые сейчас выделяют 12 млн рублей из местного бюджета. Не уточняется, будет ли новое освещение энергосберегающим и планируют ли власти делать какие-то шаги к сокращению энергопотребления подобным способом. По данным “Ленсвета”, в Санкт-Петербурге примерно 11% наружных светильников ведомства являются светодиодными.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
лермонтовский переулок освещение
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В Лермонтовском переулке установили новое освещение
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