В Ленобласти Выборгский район присоединится к «мусорной» реформе с 1 июня

Теперь с мусором все строже. Фото: pixabay
Теперь с мусором все строже. Фото: pixabay

Еще один район Ленинградской области – Выборг примет участие в реформе по обращению с мусором с 1 июня.

Известно, что в настоящее время в Выборге функционируют высокотехнологичных полигона для мусорных отходов: там производят взвешивание мусора, а также занимаются его обрабатыванием

Весь мусор, привезенный на данные территории учитывается, а статистика выкладывается в систему «Учет и контроль отходов», рассказали в Смольном.

В Выборгском районе сейчас действуют 9 производств, занимающихся вывозом мусора, со всеми ними единый «мусорный» оператор заключил договоры.

Реформа по контролю перемещений отходов началась в Российской Федерации с начала 2019 года. Теперь фирмы-перевозчики мусора получат оплату за проделанный труд только после того, как в системе убедятся, что мусор действительно доставлен на полигон с отходами. Также известно, что постепенно «захоронение» мусора перестанет превалировать, как возможность избавиться от отходов, на смену ему придет технологичная переработка.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на выборы губернатора Петербурга потратят более 600 млн рублей. Сумму рассчитали на два тура.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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