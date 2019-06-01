В Курортном районе подсветят 14 детских площадок

Там появятся новые фонари уже в 2019 году.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Смольного. Уточняется, что в Курортном районе необходимо заменить около 93% источников уличного освещения. При этом некоторые участки дорог, улиц и объекты до сих пор не оборудованы фонарями.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский отметил, что за ближайшие четыре года нужно решить этот вопрос. Так, он принял решение, чтобы сразу 14 детских площадок стали светлее уже к концу текущего года.

Всего в Курортном районе стоит около 13 тысяч светильников, протяженность сети составляет почти 500 километров. Местная администрация также просит осветить три улицы в районе – Вокзальное, Песочное и Рощинское шоссе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Лермонтовском переулке установили новое освещение. С работами справились досрочно. Теперь Лермонтовский переулок освещают 27 новых светильников.