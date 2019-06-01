В парке 300-летия собрали по кусочкам огромную Единую карту петербуржца

Акция состоялась в рамках «Зеленого Марафона».

Мероприятие прошло сегодня, 1 июня. Петербуржцы собрались в парке 300-летия, чтобы поддержать бегунов, а также принять участие в сборке пазла.

Дело в том, что перед «Зеленым Марафоном» всем желающим предложили собрать огромный пазл с огромной Единой картой петербуржца. В итоге получилась картинка размером 15 квадратных метров. Организатор мероприятие от «Сбербанка» напомнил, что выпускать карты начали месяц назад. Благодаря ей можно оплачивать проезд, а также получать скидки в разных заведениях города.

После состоялся и сам марафон – в нем поучаствовало более десяти тысяч человек. Мероприятие состоялось уже в восьмой раз и не только в Санкт-Петербурге, но также в 68 городах России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Единая карта петербуржца позволит узнать о льготах и мерах поддержки.