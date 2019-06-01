Петербуржцы боятся, что проспект Косыгина «уходит под землю»

Очевидцы уверяют, что скоро трещины доберутся до близлежащих домов.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем рассказали местные жители, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте».

Они уверяют, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на проспекте Косыгина что-то не так с тротуаром – он покрылся трещина и начинает как будто проваливаться. Очевидцы вспоминают, что совсем недавно поблизости в дороге образовалась яма, в которую угодил автобус. Они переживают, что однажды то же случится с тротуаром. Люди пишут, что «провал достиг тротуара и приближается к дому».

«Его знатно перекосило»,

— считает автор поста.

Напоминаем, что на проспекте Косыгина действительно произошел провал дорожного покрытия еще 18 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Косыгина перекрыли из-за проседания асфальта. Перемещаться было нельзя в обе стороны у дома номер 33. К счастью, никто не пострадал.