Петербуржцы боятся, что проспект Косыгина «уходит под землю»

Тротуар покрылся трещина. Фото: https://vk.com/spb_today
Тротуар покрылся трещина. Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы уверяют, что скоро трещины доберутся до близлежащих домов.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем рассказали местные жители, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте».

Они уверяют, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на проспекте Косыгина что-то не так с тротуаром – он покрылся трещина и начинает как будто проваливаться. Очевидцы вспоминают, что совсем недавно поблизости в дороге образовалась яма, в которую угодил автобус. Они переживают, что однажды то же случится с тротуаром. Люди пишут, что «провал достиг тротуара и приближается к дому».

«Его знатно перекосило»,

— считает автор поста.

Напоминаем, что на проспекте Косыгина действительно произошел провал дорожного покрытия еще 18 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Косыгина перекрыли из-за проседания асфальта. Перемещаться было нельзя в обе стороны у дома номер 33. К счастью, никто не пострадал.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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