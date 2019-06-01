Отреставрировали Путевой дворец императора Александра I

Подошел к концу ремонт Путевого дворца императора России Александра I в деревне Коростынь.

О том, что ремонтные работы в архитектурном памятнике XIX века подошли к концу рассказали в пресс-службе правительства Новгородской области.

Дворец для императора Александра I построили в XIX веке рядом с озером Ильмень в деревне Коростынь. Наполовину строение состоит из камня, оно являет собой образец классического стиля.

В 2017 году Минкульт Российской Федерации принял решение открыть в данном здании музей, именно поэтому началась полная реконструкция помещения. В эту среду, 29 мая комиссия приняла отреставрированный объект, оценив все работы.

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