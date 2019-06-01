«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в финальном матче Лиги чемпионов 2:0

Уже на 24-ой секунде назначили пенальти. Фото: pixabay

Уже на 24-ой секунде назначили пенальти. Фото: pixabay

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» одержал победу в финале, при этом Салах почти установил рекорд Лиги чемпионов.

Судья Дамир Скомина назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма» на 24-й секунде. Оно стало самым ранним в финалах Лиги чемпионов. Пенальти реализовал Мохамед Салах, секундомер в этот момент показывал 1 минуту 48 секунд с начала игры. Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис оказался бессилен.

«Ливерпуль» стал лучшим в Лиге Чемпионов уже в 6 раз. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в финальном матче Лиги чемпионов 2:0

Самый ранний 11-метровый в Лиге чемпионов был реализован во встрече «Вердер» – «Панатинаикос» 7 декабря 2005 года. Француз Жоан Мику исполнил его на 100-й секунде матча.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что болельщики назвали Себастьяна Дриусси лучшим игроком «Зенита» в мае.