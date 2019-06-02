«Фестиваль ЗСД» посетили 10 тысяч человек

В Петербурге прошло масштабное спортивное мероприятие «Фестиваль ЗСД», в котором приняли участие около 10 тысяч человек.

Бегуны преодолели марафон дистанцией в 10,5 и 21 км, а завершился фестиваль велопробегом по участку Западного скоростного диаметра от Богатырского пр., 42 до набережной реки Екатерингофки.

Все участники были награждены памятными медалями «Покорившему ЗСД».

Для гостей фестиваля работала развлекательная зона с мастер-классами, спортивными активностями и конкурсами.

Хэдлайнером музыкальной программы стал петербургский джазовый музыкант Вова Чё Морале. Специальным музыкальным гостем — финалист первого сезона телепроекта «ПЕСНИ» на ТНТ, автор нового молодежного гимна Санкт-Петербурга Джей Мар.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» будет идти пять дней.