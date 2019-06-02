В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход

В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход «Микеланджело». Об этом сообщают итальянские СМИ.

В результате происшествия несколько человек упали в воду канала. Двоих пассажиров пришлось госпитализировать, двое получили легкие травмы. Среди пострадавших граждан России нет.

Инцидент произошел около 7:30 утра по московскому времени.

По предварительным данным, круизный лайнер ударил теплоход в кормовую часть, когда тот находился в процессе швартовки на морском вокзале Сан-Базилио.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что российские туристы стали реже ездить в Финляндию.

В группе иностранных туристов самый большой рост наблюдался среди гостей из США, около 40 процентов. В то же время количество туристов из России сократилось на 16 процентов по сравнению с апрелем прошлого года.