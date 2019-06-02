В Финляндии запретили несовершеннолетним вступать в брак

Несовершеннолетним финским юношам и девушкам с 1 июня запретят вступать в брак даже по специальному разрешению, которое прежде в исключительных случаях могло выдать Министерства юстиции страны. Об этом сообщает Yle.

По мнению финских чиновников, такое решение объясняется прежде всего заботой об интересах ребенка.

Отмечается, что ранее в Финляндии дети, не достигшие совершеннолетия, в исключительных случаях могли получить от министерства юстиции разрешение на бракосочетание, например, на основании беременности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что опасаясь гибридной войны и скупки земли для использования в военных целях, финский парламент одобрил законы, ограничивающие права иностранцев. Законы касаются всех стран, не входящих в ЕС. Но сильнее всего они ударят по россиянам.