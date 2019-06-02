140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

С 27 мая по 1 июля 2019 года по всей России проходит сдача единых государственных экзаменов. К настоящему моменту за различные нарушения был удален 141 человек. Об этом сообщает Рособрнадзор.

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, система контроля за процессом сдачи экзаменов позволяет выявлять практически все нарушения.

Результаты выпускников, которые были удалены с экзаменов, будут полностью аннулированы. Повторно сдать тесты они смогут только по истечение года.

Основными нарушениями стали использование шпаргалок и смартфонов. В настоящее время анализ видеозаписей, завершившихся ЕГЭ продолжается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ресурсы Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), размещенные в интернете, подверглись в пятницу и субботу, 31 мая и 1 июня, DDoS-атакам.

Отмечается, что при обнаружении атаки были приведены в действие средства для противостояния.